«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о цифровом аналоге личной подписи и преимуществах, которые он дает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Когда-то договор скрепляли сургучом, сейчас же это анахронизм. Привычная подпись под документом, конечно, этот путь не повторяет, но как минимум у нее появилась альтернатива. Усиленная квалифицированная электронная подпись или, проще говоря, ЭЦП — инструмент, который позволяет заверить бумагу или оформить госуслугу в онлайн-режиме. Правда, чтобы эту самую подпись получить, придется съездить в удостоверяющий центр.

Другое дело, что теперь благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» и эту процедуру можно упростить — с помощью биометрии. Для начала ваши данные должны быть зарегистрированы в Единой биометрической системе. Сделать это можно в отделениях банков, а в ближайшем будущем — и в МФЦ. После этого остается только зарегистрировать саму усиленную квалифицированную электронную подпись. Как наиболее просто, оперативно и выгодно это сделать, рассказал гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий:

«Можно получить сертификат УКЭП по биометрии с помощью мобильного приложения "Госключ". Для этого достаточно скачать его на смартфон, зайти в настройки и нажать кнопку "получить сертификат УКЭП физлица", а далее следовать подсказкам на экране. Понадобится также подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Оформление сертификата УКЭП займет не более пяти минут. В "Госключе" все интуитивно понятно, а самое главное, это бесплатно для физического лица. Каждый месяц около 3 тыс. пользователей получают УКЭП в приложении "Госключ" по биометрии, хотя раньше их было несколько сотен в месяц».

Биометрия позволяет оформлять услуги для бизнеса без лишних документов или поездок. Например, открыть счет в банке и так далее. С помощью электронной подписи также можно обезопасить свое имущество, к примеру, удаленно запретить проводить сделки с недвижимостью без личного присутствия. Впрочем, что касается бизнеса, необходимо иметь в виду, что электронная подпись частного лица и руководителя компании — два разных инструмента.