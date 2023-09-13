Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Адмирал» со счетом 3:1

Нижегородский «Торпедо» обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 3:1 в домашнем матче чемпионата КХЛ. Для команды это четвертая победа в четырех матчах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Торпедо» Фото: ХК «Торпедо»

«Хочу поздравить всех с победой, а также сказать слова благодарности сопернику за то, что они играли очень жестко, играли очень правильно и корректно»,— сказал после игры главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

По итогам четырех игр нижегородский клуб набрал восемь очков и сохранил лидерство в конференции «Запад». Следующий матч состоится в четверг 14 сентября, «Торпедо» сыграет с пекинским «Куньлунь РС».

Елена Ковалева