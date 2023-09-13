Житель Канска получил 7 лет колонии за призывы взорвать Крымский мост

В Красноярском крае местного жителя признали виновным в публичных призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2) и экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ), сообщает УФСБ региона.

Установлено, что житель Канска размещал в социальной сети публикации, в которых содержались призывы к совершению насилию в отношении русского населения. Также обвиняемый призывал к подрыву Крымского моста. 1-й Восточный окружной военный суд назначил ему семь лет лишения свободы с в колонии особого режима.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что 32-летний житель Кузбасса получил семь лет колонии за распространение ложной информации о ВС РФ. В марте прошлого года он неоднократно на странице в одной из социальных сетей распространял публикации с циальных сетей распространял публикации с «заведомо ложной информацией о способах проведения ВС РФ специальной военной операции на территории Украины».

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Александр Киселев