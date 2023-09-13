Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Явка избирателей на выборах губернатора Самарской области составила свыше 53,7%

Избирательная комиссия Самарской области опубликовала итоговый протокол о результатах выборов главы региона. Согласно нему, явка избирателей составила 53,79%. Это почти 1,3 млн человек, сообщает облизбирком.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Выборы на территории нашего региона были признаны состоявшимися и действительными»,— говорится в сообщении.

По данным областной избирательной комиссии, Дмитрий Азаров набрал более одного млн голосов избирателей (83,83%), то есть более 50%. За Алексея Лескина проголосовали более 87,2 тыс. человек (6,7%), за Михаила Маряхина – 22,6 тыс. (1,75%), за Сергея Пухаева – 22,5 тыс. (1,74%) и за Александра Степанова – 55,5 тыс. (4,28%).

Подробности об итогах выборов в Самарской области — в материале «Ъ-Волга» «Дмитрия Азарова избрали на новый срок».

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...