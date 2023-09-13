Явка избирателей на выборах губернатора Самарской области составила свыше 53,7%

Избирательная комиссия Самарской области опубликовала итоговый протокол о результатах выборов главы региона. Согласно нему, явка избирателей составила 53,79%. Это почти 1,3 млн человек, сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Выборы на территории нашего региона были признаны состоявшимися и действительными»,— говорится в сообщении.

По данным областной избирательной комиссии, Дмитрий Азаров набрал более одного млн голосов избирателей (83,83%), то есть более 50%. За Алексея Лескина проголосовали более 87,2 тыс. человек (6,7%), за Михаила Маряхина – 22,6 тыс. (1,75%), за Сергея Пухаева – 22,5 тыс. (1,74%) и за Александра Степанова – 55,5 тыс. (4,28%).

Подробности об итогах выборов в Самарской области — в материале «Ъ-Волга» «Дмитрия Азарова избрали на новый срок».

Георгий Портнов