Кабмин утвердил план празднования дня освобождения Ленинграда от блокады

Более 130 мероприятий пройдут в 2024 году в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Основные памятные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге с 18 по 27 января 2024 года.

В городе организуют церемонии возложения венков к мемориальным комплексам и местам захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, откроют тематические выставки и экспозиции, проведут концерты и театральные постановки, посвященные памятной дате.

Также граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ждут единовременные выплаты из федерального бюджета и другая социальная помощь, в том числе в рамках системы долговременного ухода, в благоустройстве придомовых и домовых территорий и в ремонте жилья.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ветеранам в Петербурге выплатят по 10 тыс. рублей по случаю Дня снятия блокады.

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