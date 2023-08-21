Ветеранам в Петербурге выплатят по 10 тыс. рублей по случаю Дня снятия блокады

Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат проживающие в Санкт Петербурге инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период его блокады граждане РФ, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленинграда». Это будет сделано по случаю юбилейной даты празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Проект соответствующего закона был одобрен на рабочем совещании в Смольном, сообщает 21 августа пресс-служба городской администрации.

В целом на единовременные выплаты из городского бюджета власти Петербурга планируют выделить более 1,5 млрд рублей.

Кроме этого, единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей получат вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников ВОВ, а также граждане, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

Все выплаты планируется произвести до 27 января 2024 года. Предполагается, что их получателями станут около 240 тысяч человек, отметили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Минтруд России подготовил проект указа о выплате по 50 тыс. рублей обладателям медалей «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда» к 80-ой годовщине снятия блокады.

27 января 2024 года Санкт-Петербург отметит 80-летие со дня освобождения города от блокады, в которой он находился почти 900 дней.

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