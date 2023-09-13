В Уфе растет заболеваемость COVID-19 и ОРЗ

В Уфе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, сообщила на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина. По ее данным, «заболеваемость растет уже четвертую неделю»: в Уфе за прошедшую неделю было зарегистрировано 4595 случаев ОРЗ (рост по сравнению с предыдущей неделей на 22,8%), из которых 1407 — у детей.

Вторую неделю, отметила госпожа Пермина, фиксируется рост заболеваемостью COVID-19. За прошедшую неделю в Башкирии было зарегистрировано 259 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 43% больше, чем неделей ранее. В Уфе за минувшую неделю заболевание было выявлено у 98 человек.

В республику поступило более 832 тыс. вакцин против гриппа (44% от заявленного), привито около 99 тыс. человек, что составляет 8,6% от совокупного населения республики.

Майя Иванова

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