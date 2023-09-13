В Сочи «серых» отельеров проверят на законность потребления воды

Хостелы, частные виллы, мини-гостиницы и гостевые дома, открытые «серыми» отельерами на территории Сочи, проверят на законность потребления воды. Как сообщает пресс-служба сочинского водоканала, рейды пройдут во всех районах курорта и коснутся в первую очередь частного сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Водоканал» Сочи Фото: «Водоканал» Сочи

«Дело в том, что все нелегальные гостевые дома и отели возводятся на землях ИЖС, где может находиться дом для одной семьи. Оказывать там коммерческие услуги запрещено. Если уж захотелось — нужно менять целевое назначение участка и выходить из тени»,— отметил директор МУП Сочи «Водоканал» Денис Юрковский.

Инспекторы службы контроля использования ресурсов организации проверят в каждом подозрительном доме приборы учета, техническую документацию, а также их оформление как юрлица. При выявлении дискредитирующих фактов все материалы передадут в суд.

Проблема возникла из-за того, что работающие отельеры пользуются всеми городскими коммуникациями, но платят за коммуналку по тарифам для населения. При этом объемы потребления ресурса у них выше, чем обозначенные в проектно-технической документации их объекта. Из-за этого нагрузка на инфраструктуру ложится на бюджет ресурсоснабжающих организаций и города. В результате обычные жители начинают испытывать длительные перебои с водой.

Татьяна Ручкина

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