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обновлено 12:05

СКР просит суд продлить арест экс-руководителям «Телты»

Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство СКР о продлении сроков содержания под стражей руководителей и экс-совладельца ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“». Об этом сообщает портал Properm.ru.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заседание суда состоится завтра. СКР настаивает на продлении ареста фигурантов уголовного дела — гендиректора предприятия Алексея Высокова, главбуха Елены Гришиной и бывшего акционера компании Игоря Морозова, мотивируя тем, что они могут скрыться или повлиять на ход расследования.

Как сообщал „Ъ-Прикамье“, уголовное дело по факту хищения средств бюджета в особо крупном размере было возбуждено 2 июня 2023 года Главным военно-следственным управлением СКР. По версии военных следователей, обвиняемые причастны к хищению денег при исполнении контрактов с Минобороны РФ на поставку телефонных аппаратов в 2014–2023 годах. Как следует из материалов дела, фигуранты были задержаны после того, как в отношении них дали показания свидетели. Свои материалы следователям также предоставили сотрудники оперативных подразделений, предварительно рассекретив их. В уголовном деле фигурируют и должностные лица ряда структурных подразделений Министерства обороны. Речь идет о сотрудниках Главного управления связи военного ведомства, управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ, а также двух военных представительств.

Алексей Высоков, Елена Гришина и Игорь Морозов были взяты под стражу 20 июля. В августе Мосгорсуд признал избранную меру пресечения законной. Также наложен арест на имущество обвиняемых.

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