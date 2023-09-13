До шести человек выросло число пострадавших в аварии с автобусом в Удмуртии

Число пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом выросло до шести человек. Еще одну пациентку доставили в Первую республиканскую клиническую больницу, сообщает пресс-служба минздрава региона. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Все пациенты направлены на амбулаторное лечение. В госпитализации никто не нуждается.

Напомним, утром 13 сентября на 10-м км дороги из Ижевска в аэропорт произошла авария с участием автобуса «Нефаз». Водитель не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП, после чего задел автомобиль и оказался в кювете.