Пять женщин госпитализировали в больницу Удмуртии после ДТП с рейсовым автобусом

В Первую республиканскую клиническую больницу в столице Удмуртии поступило пять пассажиров рейстового автобуса, попавшего в дорожную аварию с легковым автомобилем. Как рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, всеми пострадавшими показались женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В настоящее время состояние пациенток оценивается как удовлетворительное. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

По данным 1-го отдел УГИБДД МВД по республике, инцидент произошел утром 13 сентября на 10-м км дороги, связывающей Ижевск с аэропортом. Автобус «Нефаз», которым управлял не справившийся с управлением мужчина 1971 года рождения, врезался в опору ЛЭП, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Затем автобус съехал в кювет.