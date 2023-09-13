В Ростове разработают ПСД для капремонта двух причалов на реке Дон

Власти Ростова заключили контракт на разработку проектно-сметной документации для ремонта двух пассажирских причалов на реке Дон, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Планируется, что документы будут подготовлены к 6 декабря. Протяженность гидротехнических сооружений, расположенных у восточной границы бывшего хладокомбината № 1 до западной границы бывшего завода «Красный Дон», составляет около 2 км.

«Если не привести эти гидротехнические сооружения в порядок, мы не сможем эксплуатировать их в дальнейшем. А они служат как для защиты набережной от размывания, так и для швартовки пассажирских судов, что имеет значение для развития туризма»,— цитирует пресс-служба глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова