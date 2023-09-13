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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье владельцам бизнеса оплатят прием на работу ветеранов спецоперации

Власти Забайкальского края приняли постановление, согласно которому юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут выплачивать субсидии за трудоустройство ветеранов СВО. Как сообщила в своем Telegram-канале депутат регионального заксобрания Виктория Бессонова, размер субсидии составит 76 129 руб.

«Губернатор подписал постановление "О трудоустройстве в приоритетном порядке отдельных категорий граждан" — такие работодатели получают субсидию. Скоро заработает единый телефон 122 по этому вопросу. А пока обращаться можно в краевой центр занятости»,— уточнила госпожа Бессонова.

В документах, на которые ссылается депутат, говорится, что субсидии работодателю будут выплачивать в первый, третий и шестой месяцы после трудоустройства бывшего участника спецоперации. К льготным категориям относятся ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года, бойцы ЧВК, а также лица из состава вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР и других воинских формирований республик, выполнявшие боевые задачи с 11 мая 2014 года.

Различные меры поддержки участников спецоперации вводят и другие регионы России, так, в Алтайском крае недавно приняли закон о предоставлении земельных участков награжденным ветеранам СВО. Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Возвращение на родную землю».

Влад Никифоров, Иркутск

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