Житель Магнитогорска пошел под суд за сбыт 1,5 кг наркотиков в Новосибирске

В Новосибирской области вынесен приговор жителю Магнитогорска за сбыт 1,5 кг наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

Фигурант в декабре прошлого года прибыл в село Толмачево Новосибирского района, откуда из тайника достал запрещенные вещества. Он был задержан на месте преступления сотрудниками полиции.

Новосибирский райсуд назначил обвиняемому восемь лет колонии строгого режима. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Новосибирске задержали 18-летнего местного жителя, у которого изъяли 300 таблеток наркотического вещества экстези. Задержанный сбывал расфасованные на разовые дозы наркотики бесконтактным способом. Он оборудовал девять тайников-закладок рядом с железнодорожным полотном.

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Александр Киселев