В Новосибирске задержали 18-летнего местного жителя с 300 таблетками экстези

В Новосибирске задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в распространении наркотиков. У подозреваемого изъяли 300 таблеток наркотического вещества экстези, сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по СФО.

Задержанный сбывал расфасованные на разовые дозы наркотики бесконтактным способом. Он оборудовал девять тайников-закладок рядом с железнодорожным полотном. В квартире подозреваемого обнаружила весы и упаковочные материалы, а также 100 тыс. руб.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, максимально наказание лишение свободы до 20 лет). Его поместили под домашний арест.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в Кемеровской области был задержан 30-летний местный житель за торговлю запрещенными веществами. В ходе обысков его квартиры было изъято 62 г мефедрона и около 3,5 г экстези. В дальнейшем полицейские обнаружили и изъяли из тайников, расположенных в Кемеровской и Новосибирской областях, около 1,5 кг мефедрона.

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Александр Киселев