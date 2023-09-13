Новый омский губернатор направит в Совет федерации замглавы «Сириуса»

Новым сенатором от исполнительной власти Омской области станет Иван Евстифеев, сообщили в пресс-службе главы региона. Он сменит на этом посту Елену Мизулину.

Решение о назначении господина Евстифеева принял Виталий Хоценко, избранный губернатором Омской области. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в ходе состоявшегося 9-10 сентября голосования кандидат, выдвинутый «Единой Россией», набрал 76,33% голосов. Господин Евстифеев — уроженец Омской области. Ранее он работал главным федеральным инспектором по региону, а в феврале 2022 года был назначен заместителем главы федеральной территории «Сириус».

В список претендентов на сенаторское кресло, который Виталий Хоценко направлял в областную избирательную комиссию при регистрации его в качестве кандидата, были включены также главврач БУЗ «Клинический медико-хирургический центр министерства здравоохранения Омской области» Вадим Бережной и учительница средней школы №28 Омска Юлия Чехлова.

Елена Мизулина представляет Омскую область в Совете федерации с 2015 года. На пост сенатора ее назначали два омских губернатора — сначала Виктор Назаров, а затем сменивший его Александр Бурков.

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Валерий Лавский