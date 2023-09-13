В Челябинской области сокращается число жителей, ведущих здоровый образ жизни

Доля жителей Челябинской области, придерживающихся здорового образа жизни, в 2022 году сократилась до 4,6% от общей численности после 5,2% в 2021 году. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем telegram-канале.

По ее словам, за последние два года в региона выросла ожидаемая продолжительность здоровой жизни: с 56,9 лет в 2021 году до 59 лет в 2022-м. Также снижается смертность трудоспособного населения: в 2021 году она составляла 973 мужчины и 316 женщин на 100 тыс. жителей, а в 2022-м – 877 и 261 соответственно.

«Настораживает снижение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни: с 5,2% в 2021 году до 4,6% в 2022-м. Мы развиваем в регионе спортивную инфраструктуру, которая позволит поддерживать здоровье и активное долголетие людям любого возраста. Всеми способами напоминаем о необходимости правильного питания и прохождения диспансеризации. Но окончательное решение о том, как относиться к своему здоровью, в конечном счете остается за человеком»,– написала Ирина Гехт и выразила надежду, что в этом году показатели по вовлеченности в ЗОЖ будут выше.