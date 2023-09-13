Имущество орловского завода цементно-стружечных плит «Стемал» снова никто не купил

На торги по продаже активно орловского завода цементно-стружечных плит «Стемал» снова не поступило заявок. Об этом сообщил конкурсный управляющий Антон Стародубцев.

Имущество продавалось двумя лотами. В первый были право аренды земельного участка общей площадью 6,9 тыс. кв. м, участок на 26 тыс. кв. м, нежилое помещение на 13,6 тыс. кв. м и право аренды еще одного нежилого помещения на 5 тыс. кв. м, склад пиломатериалов площадью 5,3 тыс. кв. м. Эти активы планировалось продать за 119,5 млн руб. В процессе торгов цена могла снизиться до 89,7 млн. В составе второго оказались машины и оборудование для производства цементно-стружечных плит. Стартовая цена составляла 787,5 млн руб., цена отсечения — 433,1 млн.

Имущество по первому лоту уже снова выставлено на торги. Цена составляет 89,7 млн руб., она может упасть до 79,8 млн. Заявки принимаются до 26 сентября.

«Стемал» обанкротился в августе 2021 года из-за 1,6 млрд руб. долга перед орловским филиалом Россельхозбанка.

В 2014 году компания начала строить завод цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. кубометров в год за 2,3 млрд руб. Срок запуска сдвинулся с 2015 на 2019 год, а стоимость объекта выросла до 4 млрд руб. Реализация проекта осложнилась корпоративным конфликтом: один из собственников Виталий Овешников пытался в суде исключить из числа учредителей своего партнера Алексея Тимофеева, заявляя, что тот якобы хочет обанкротить компанию. Господин Тимофеев претензии отвергал, ссылаясь на то, что завод строится «по плану».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Инвесторы переломили плиту».

Александр Прытков

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