«Галактика» открыла в Ленобласти новую линию по розливу молока в ПЭТ-бутылки

ООО «Галактика» (входит в ГК «Галактика») запустило новую линию по розливу молока в ПЭТ-бутылки на своем молокозаводе в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Стоимость линии оценивалась в 140 млн рублей.

Производственная мощность линии составит 2,5 млн бутылок в месяц, мощность переработки сырого молока — до 1,4 тыс. тонн в месяц.

Ранее «Галактика» выпускала свою продукцию в картонной упаковке, поставляемой шведской Tetra Pak. Необходимость создать ПЭТ-линию возникла после того, как Tetra Pak ушла из России.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Деп» из Казахстана инвестирует 2 млрд рублей в строительство завода по переработке молока в Ленобласти. На площадке мощностью около 50 тыс. тонн в год будут производиться мороженое, молочные коктейли и другие позиции.

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