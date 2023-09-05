В Удмуртии зафиксировали случай прекращения отгрузок дизельного топлива аграриям

В Удмуртии зарегистрировали одно обращение со стороны аграриев, сообщивших о прекращении поставок дизельного топлива. Больше таких данных от других представителей отрасли не поступает. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства региона, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Отмечается, что в целом по России работники агропромышленного комплекса сталкиваются со сложностями в обеспечении горюче-смазочными материалами, а в этом году ситуация обострилась из-за образовавшегося дефицита дизельного топлива. В частности, о проблемах с поставками летнего дизельного топлива сообщает минсельхоз Саратовской области, а также аграрии Дагестана и Северной Осетии. В Ростовской области профильное ведомство открыло «горячую линию», по которой принимает от сельхозпроизводителей сигналы о дефиците топлива. Впереди предстоит озимый сев, который заложит основу будущего урожая. Однако он может обойтись аграриям дороже, что приведет к росту продовольственных цен.