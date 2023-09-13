За последние несколько недель в Екатеринбурге ограбили три магазина сети «Жизньмарт». Речь идет о точках на улицах Индустрии, 8 марта и Азина. Крайнее ограбление произошло 5 сентября. Во всех случаях грабители действовали по одной схеме: в ночное время они разбивали окно магазина, пробирались внутрь и забирали кассовый аппарат.

«По данным местных жителей есть информация, что это группировка школьников. Вся информация передана в полицию. Ждем развития событий»,— отметили в «Жизньмарте».

В компании подчеркнули, что 99% покупок в магазинах сети совершаются банковскими картами, а не наличными.

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