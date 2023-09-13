Незаконную рекламу обнаружили на фасаде магазина разливных напитков в Ижевске

В столице Удмуртии на фасаде магазина разливного алкоголя на улице Карла Маркса появилась ненадлежащая реклама жидкости для электронных сигарет. Информация об этом поступила от местного жителя, сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно действующему законодательства, распространение рекламы никотинсодержащей продукции запрещено, в результате чего баннер признали ненадлежащим. Рекламодателем оказалась компания ООО «Валекс» из Дмитрова, которой выдали предписание о прекращении размещения, однако в установленный срок баннер не сняли.

Нарушителю грозит до 150 тыс. руб. штрафа за неисполнение предписания, а также до 600 тыс. руб. за распространение незаконнойрекламы.