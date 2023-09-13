Башкирия находится на 53 месте по занятости в малом и среднем бизнесе

Башкирия оказалась на 53-м месте в рейтинге регионов по занятости в малом и среднем бизнесе (МСБ) в России, сообщает РИА Рейтинг. В республике доля занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в июле этого года составила 32,2% (606,7 тыс. человек), за год количество занятых в МСП выросло на 11,9%. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в республике составила 2% от общероссийской численности. В среднем по России 40,7% работников заняты в малом и среднем бизнесе.

На первом месте в рейтинге находится Москва, где доля малого и среднего бизнеса составила 65,8% в общей численности занятых в экономике, на втором — Санкт-Петербург (63,6%), на третьем — Новосибирская область (54,8%). На последнем, 85-м месте, находится Ингушетия, где заняты в малом и среднем месте 12,2%.

Майя Иванова

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