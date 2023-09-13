С муниципалитета в Удмуртии взыскали компенсацию за нападение собаки на ребенка

В Удмуртии суд взыскал с администрации Якшур-Бодьинского района компенсацию морального вреда в отношении девочки 2016 года рождения, которую покусала безнадзорная собака. Сумма взыскания составила 15 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в деревне Новая Вожойка. Собака напала на девочку и укусила ее в поясничную зону, после чего ребенку потребовалась экстренная госпитализация. Ребенку провели антирабическую вакцинацию против бешенства.

Отмечается, что девочке был причинен вред, поскольку муниципалитет своевременно не заключил договор на отлов безнадзорных животных и их содержание в приютах.