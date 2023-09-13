Сеть частных школ выкупила помещения «Северной Венеции» на Московском проспекте

Сеть частных школ премиум-класса ЧОУ «Деловая волна» выкупила у обанкротившегося завода игристых вин «Северная Венеция» пять коммерческих помещений на Московском проспекте, следует из сообщения, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

Помещения продавались единым лотом, начальная цена составляла 105,7 млн руб. Покупатель предложил более 119 млн руб.

«Победителем торгов по лоту признано ООО «ИА “Рентком”», действующее в интересах ЧОУ «Деловая волна» на основании агентского договора»,— говорится в сообщении.

Сейчас в этих помещениях располагается частная гимназия «Северная Венеция», открытая 12 лет назад — это второй бизнес-проект владелицы завода игристых вин Ольги Котович. В гимназии корреспонденту «ДП» рассказали, что школа продолжит работать по этому адресу. Там планируют заключить с новым владельцем договор аренды.

Завод игристых вин «Северная Венеция» сейчас находится в процессе банкротства. Ранее петербургский производитель специальных химических средств «Неохим» купил на торгах производственный комплекс «Северной Венеции», расположенный в Новом Свете под Гатчиной. Сумма сделки составила 149,2 млн руб. Компания планирует открыть там вторую площадку своего химического завода.

ЧОУ «Деловая волна» владеет в Петербурге и Ленинградской области тремя частными школами премиум-класса: школой дополнительного образования на Малодетскосельском проспекте, «Лахта» на Лахтинском проспекте и «Ламбери» в деревне Энколово под Всеволожском. У компании два владельца — Ирина Королькова и Елена Яковлева. По данным СПАРК, в 2022 году выручка «Деловой волны» составила 206,1 млн руб., чистая прибыль — 39,7 млн руб.

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