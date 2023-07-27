Крупнейшую винодельню Ленобласти продали на торгах за 150 млн рублей

Крупный петербургский производитель химических средств «Неохим» купил на торгах имущество винодельческого предприятия «Северная Венеция» за 149,1 млн рублей, следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В состав лота вошли 3,7 га земли в поселке Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области, три здания общей площадью 5,6 тыс. кв. м и производственное оборудование.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», имущественный комплекс «Северной Венеции» в январе 2023 года выставили на торги в рамках процесса о банкротстве во второй раз. Начальная стоимость лота составляла 149 млн рублей. До этого имущество завода уже выставляли на торги за 165,5 млн руб., но на лот не нашлось ни одного покупателя.

Завод «Северная Венеция» начал работу в 1998 году. Предприятие выпускало шампанское под брендами «Северная Венеция», «Князь Болконский», «Петербургское», «Золотистое», а также игристые и тихие вина и винные напитки. Мощность винзавода составляла 1 млн бутылок в месяц.

Предприятие принадлежало Ольге Котович — 6,8% напрямую, 93,2% через ООО «Меркурий». К 2021 году выручка завода упала до 46,3 млн рублей, убыток достиг почти 620 млн рублей. Зимой 2022 года компанию признали несостоятельной и ввели в ее отношении конкурсное производство. Эксперты объясняли упадок сложной ситуацией на алкогольном рынке и большим объемом долгов.

Компания «Неохим» была основана в 2006 году. Она производит химикаты для целлюлозно-бумажной, лакокрасочной, кожевенной, строительной, косметической, деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Долями в компании владеют Михаил Гинзбург (51%), Лев Таборский (29%) и Михаил Финкель (20%). По данным СПАРК, выручка компании за 2020 год составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль 20,2 млрд руб.

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