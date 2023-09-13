В Сочи женщина уснула за рулем и столкнулась на встречной полосе с иномаркой

В Сочи по дороге на Красную Поляну женщина уснула за рулем и допустила столкновение с иномаркой. Об этом сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Женщина, управляя автомобилем Kia, уснула. Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Mazda. В результате ДТП водители обеих машин и пассажир Mazda получили травмы и были госпитализированы.

Полицейскими проводится проверка. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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