В Сочи женщина уснула за рулем и столкнулась на встречной полосе с иномаркой

В Сочи по дороге на Красную Поляну женщина уснула за рулем и допустила столкновение с иномаркой. Об этом сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
Женщина, управляя автомобилем Kia, уснула. Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Mazda. В результате ДТП водители обеих машин и пассажир Mazda получили травмы и были госпитализированы.
Полицейскими проводится проверка. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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