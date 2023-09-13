В Курской и Тамбовской областях могут появиться новые места альтернативной службы для призывников

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило расширить возможности прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) для призывников. В проект приказа включены несколько учреждений в Курской и Тамбовской областях.

В Курской области в АГС могут включить пять бюджетных организаций. Четыре расположены Курске — Курский автотехнический колледж; Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; Курская областная универсальная научная библиотека имени Н.Н. Асеева и Центр материального и транспортного обеспечения областного минкульта. Также призывникам могут предложить Железногорский горно-металлургический колледж.

В Тамбовской области предлагается девять бюджетных учреждений. В Тамбове расположены офтальмологическая клиническая больница, областная клиническая больница им. В.Д. Бабенко и областная станция переливания крови. В Тамбовском районе предлагаются аэропорт, дом социального обслуживания «Доброе сердце» в поселке Кандауровский и социальный приют для детей «Орешек» в селе Татаново. В райцентре Моршанск расположена райбольница, в самом районе в поселке Зеленый — дом социального обслуживания «Надежда». В райцентре Кирсанов предлагается местный лесхоз.

Все организации планируется задействовать при прохождении АГС в ближайший осенний призыв 2023 года. Новых профессий для призывников Минтруд РФ не предложил.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Повестка в собес».

Иван Недокопов

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