Падение доходов в бюджеты Хакасии и Кузбасса за полгода превысило 20%

Несколлько сибирских региона в первом полугодии 2023-го столкнулись с существенным падением налоговых сборов в местные бюджеты, подсчитали эксперты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Антирекорд по сокращению доходов поставили республика Хакасии, где сокращение составило 27,2% и Кемеровская область - ключевой регион добычи угля в РФ - 21,7%. Основной причиной сокращения в этих субъектах эксперты называют высокую базу первого полугодия 2022-го.

Общий объем доходов консолидированных бюджетов всех регионов России, без учета данных по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. составил 10,1 трлн руб., что на 7,3% больше значения этого показателя за аналогичный период 2022-го и несколько выше уровня инфляции. Расходы в то же время достигли 9,3 трлн руб., увеличившись по отношению к первому полугодию 2022-го на 13,2%, что выше как уровня инфляции, так и темпов роста бюджетных доходов.

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Лолита Белова