Обжалован приговор сотруднику «Уфахимпроекта», осужденного за подкуп

Прокуратура Башкирии обжаловала приговор, вынесенный старшему менеджеру отдела маркетинга ООО ПО «Уфахимпроект» Азату Низамутдинову. Чишминский районный суд признал его виновным в коммерческом подкупе (ч. 4 ст. 204 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 1 млн руб. Надзорное ведомство посчитало такое наказание чрезмерно мягким.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 41-летний осужденный с апреля 2019 года по февраль 2021 года передал через посредника директору управления материально-технического снабжения ООО «Интерминералс менеджмент» Сергею Пузанову взятки на общую сумму около 2,3 млн руб. за обеспечение победы в закупках и первоочередную оплату по счетам за поставки. Вину в преступлении он признал. Гособвинение просило для него лишение свободы со штрафом в двукратном размере коммерческого подкупа.

Наталья Балыкова

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