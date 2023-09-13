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Судоходная компания «Дон» получила 334 млн рублей на покупку двух судов «Валдай»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить из областного бюджета 334 млн руб. судоходной компании «Дон» на покупку двух пассажирских судов «Валдай 45Р». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что оба транспортных средства будут построены в Нижегородском центральном конструкторском бюро по изготовлению судов на подводных крыльях им. Алексеева.

Ходовые испытания первого судна запланированы на 29 сентября, а поставка его судоходной компании «Дон» — 6 октября.

«Второй ''Валдай'' будет спущен на воду для проведения испытаний в ноябре, до конца года он прибудет в Ростовскую область»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова

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