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В Тюмени скончалась бывший главный редактор 72.ru Ольга Саблукова

В Тюмени скончалась журналистка и бывший главный редактор портала 72.ru Ольга Саблукова. Об этом сообщила редакция интернет-издания NewsProm.ru, которое ранее возглавляла женщина.

Фото: редакция NewsProm.ru

Фото: редакция NewsProm.ru

«Творческую карьеру Оля начинала в "Тюменском курьере". Работая редактором в "72.ру", а после в NewsProm.ru она также с любовью и большой ответственностью относилась к профессии и людям, которые ее окружали»,— отметили в редакции.

По данным 72.ru, Ольга Саблукова погибла, выпав из окна многоэтажного дома на ул. Николая Федорова.

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