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Случай бешенства у собаки выявили в деревне Завьяловского района Удмуртии

В деревне Красный Кустарь в Завьяловском районе Удмуртии зафиксировали случай заболевания бешенством у собаки. Результаты подтвердили лабораторные исследования, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жителей, контактировавших с заболевшим животным, направили в больницу для получения антирабической помощи. В настоящее время проводятся мероприятия на предотвращение распространения возбудителя бешенства.

В муниципалитете распоряжением главы Удмуртии Александром Бречаловым введен карантин.

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