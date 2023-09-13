Случай бешенства у собаки выявили в деревне Завьяловского района Удмуртии

В деревне Красный Кустарь в Завьяловском районе Удмуртии зафиксировали случай заболевания бешенством у собаки. Результаты подтвердили лабораторные исследования, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жителей, контактировавших с заболевшим животным, направили в больницу для получения антирабической помощи. В настоящее время проводятся мероприятия на предотвращение распространения возбудителя бешенства.

В муниципалитете распоряжением главы Удмуртии Александром Бречаловым введен карантин.