Челябинское УФАС проверяет рекламные листовки, похожие на квитанции ЖКХ

В Челябинске управление ФАС России по региону проверяет законность распространения листовок по обслуживанию газового оборудования. Они похожи на квитанции об оплате услуг коммунальных организаций, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В УФАС обратился житель Челябинска, получивший листовку от ООО «Уралгазсервис». По мнению заявителя, действия компании нарушают требования рекламного законодательства, поскольку листовка схожа с извещением от коммунальных организаций. При этом, в Челябинском УФАС отмечают, в документ содержится как квитанция, предназначенная для оплаты технического обслуживания внутридомового газового оборудования, так и указание на право самостоятельного выбора специализированной организации.

В связи с этим Челябинское УФАС проводит опрос среди челябинцев. Горожан просят сообщить о поступлении подобных «квитанций», дате получения и оплате услуг. Информацию с пометкой «Опрос по рекламным листовкам» просят направлять до 20 сентября на электронный адрес: to74@fas.gov.ru.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте