В Барнауле обрушилась кирпичная кладка жилого дома

В Алтайском крае в доме на Павловском тракте в Барнауле обрушилась кирпичная кладка. Инцидент произошел около 20:00 часов 12 сентября, сообщает краевая прокуратура.

При визуальном осмотре кладка обрушилась с третьего по 11 этаж. Надзорный орган проверит исполнение жилищного и градостроительного законодательства.

В ведомстве также проведут оценку работы управляющей компании.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Омске завершено расследование дела дело экс-главы регионального фонда капремонта, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями. Дело было возбуждено после обрушения стены жилого дома в августе прошлого года. До этого жильцы дома пытались добиться признания его аварийным.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев