Уголовное дело об обрушении стены жилого дома в Омске рассмотрит суд

В Омске завершено расследование дела дело экс-главы регионального фонда капремонта, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями (наказание по статье –лишение свободы до 10 лет).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как считает следствие, чиновница, зная, что жилой дом по ул. 20 Партсъезда нуждается в капитальном ремонте, не приняла для этого меры, а также не обеспечила создание безопасных условий проживания граждан.

В августе 2022 года стена дома обрушилась. Ранее сообщалось, что жильцы дома пытались добиться признания его аварийным. Многоквартирный жилой дом был построен в 1966 году, за это время в нем не проводился капремонт.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова