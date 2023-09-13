В Сочи при столкновении иномарок погиб человек

В Сочи произошло ДТП, в котором погиб человек. Полицейские начали проверку, сообщает пресс-служба УВД по городу.

Авария произошла на Курортном проспекте. По предварительным данным, Toyota двигалась по главной дороге в сторону Адлера. Она столкнулась с автомобилем Datsun, который, выезжая с прилегающей территории, разворачивался через сплошную линию разметки.

В результате ДТП водитель Datsun погиб. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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