В результате пожара на улице Латышских Стрелков пострадал один человек

Пожар, разгоревшийся на складе картона в Невском районе Санкт-Петербурга потушили спустя шесть часов после возгорания, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел на складе с микрогофрокартоном по адресу: улица Латышских Стрелков, 29, корпус 4В. Сообщение о возгорании поступило в 21:21 12 сентября. Склад горел на площади 800 кв. метров. К тушению были привлечены 14 пожарных расчетов и 46 человек личного состава РСЧС. В 23:58 пожар локализовали.

78.ru сообщили, что в результате пожара пострадал один человек, его доставили в ожоговое отделение.

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