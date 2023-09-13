Пермский производитель деталей для автопрома откроет филиал в Добрянке

Пермская компания «Уникомм», специализирующаяся на изготовлении деталей из стеклопластика для автопромышленности, намерена открыть филиал в Добрянке. Как сообщает добрянский портал «Зори Плюс» со ссылкой на главного специалиста отдела кадров компании Елену Арасланову, решение расширить производство обусловлено ростом заказов, в том числе связанных с выпуском электромобилей. Где именно в Добрянке «Уникомм» намерен разместить свои производственные мощности, не раскрывается. «Это площадка в промышленной зоне с удобной для нас логистикой. Сейчас идут последние согласования»,— прокомментировала госпожа Арасланова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: unikom59.ru Фото: unikom59.ru

Компания «Уникомм» основана в 2013 году. Единственным владельцем и гендиректором предприятия ООО НПП «Уникомм» является Максим Зворыгин. По данным Kartoteka.ru, выручка общества в 2022 году составила 98,3 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.