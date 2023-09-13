Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области, передает агентство ТАСС. Он анонсировал эту поездку 12 сентября на полях Восточного экономического форума. Детали своей программы президент комментировать отказался.

По данным СМИ, космодром также посетит лидер КНДР Ким Чен Ын, который прибыл в Россию накануне. Журналист Павел Зарубин в Telegram-канале опубликовал кадры прибытия на космодром северокорейских операторов и фотографов.

«Интерфакс» пишет, что на железнодорожной станции космодрома идет «соответствующая подготовка» к приезду Ким Чен Ына. По данным агентства, лидеру КНДР покажут процесс сборки ракеты-носителя «Ангара», а также стартовый комплекс для ракеты-носителя «Союз-2», после чего он проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Лусине Баласян