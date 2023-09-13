В Томской области будут судить пилота, повредившего вертолет

На рассмотрение Каргасокского районного суда Томской области направлено уголовное дело в отношении пилота, повредившего вертолет Ми-8Т. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба), сообщи ли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2022 года на посадочной площадке «Пашня» в Каргасокском районе. Авиатор во время предполетной подготовки, выполняя разворот воздушного судна, не убедился в безопасности маневра и задел лопастями рулевого винта стоящий на посадочной площадки моторный подогреватель.

В результате компании «Алтайские авиалинии» причинен ущерб на сумму более 4,3 млн руб., говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев