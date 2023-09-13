Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По данным береговой охраны Японии, ракета, предположительно, уже упала.

Примерно через 10 минут береговая охрана сообщила о запуске второй ракеты. Их дальность и высота полета уточняются. Предположительно, обе ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.

Последний раз КНДР осуществляла запуск 30 августа: тогда две баллистические ракеты малой дальности были запущены в сторону Японского моря. Дальность полетов составила 350 и 400 км, высота — 50 км.

Лусине Баласян