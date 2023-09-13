Мостуризм сообщил о росте посещаемости ресторанов в первом полугодии 2023 года

В первом полугодии 2023 года жители и гости Москвы стали посещать рестораны, бары и кафе на 36% чаще, чем за тот же период 2022 года. Об этом сообщили РБК в Мостуризме на основе данных о платежах по картам Сбербанка. За указанный период оборот заведений столицы увеличился на 27% год к году, до 294 млрд руб.

Средний чек в московских ресторанах, кафе и барах составил 1,3 тыс. руб. При этом средний чек туристов в среднем превышал эту сумму на 30%, до 1,7 тыс. руб. Траты туристов в 2022 году также были выше, чем у москвичей.

В 2022 году туристы в Москве потратили на 50% больше в массовых заведениях, а в ресторанах высокого класса — на 10-15%. Источник РБК на ресторанном рынке считает, что увеличение числа транзакций, наблюдаемое Сбербанком, связано с ростом популярности безналичных платежей и обелением бизнеса.

Лусине Баласян