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Коммерсантъ FM
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В результате стрельбы в школе Луизианы погиб ученик, еще двое ранены

В старшей школе в американском штате Луизиана произошла стрельба. Как передает Associated Press со ссылкой на заявления местных властей, в результате погиб один ученик, данные о нем не уточняются, еще двое пострадали.

По данным AP, стрельба произошла в здании школы при колледже Святой Елены и Академии карьеры в Гринсбурге. Как передает WBRZ, убитый — член школьной футбольной команды.

По данным СМИ, ранены два ученика, они были доставлены вертолетом в детскую больницу в Батон-Руж. Стрелок, который был задержан после приезда полиции,— несовершеннолетний ученик школы. Другие подробности не приводятся.

Лусине Баласян

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