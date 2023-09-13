Пентагон заключил два контракта о модернизации ПЗРК Stinger на $730 млн

Министерство обороны США заключило два контракта с американскими военно-промышленными предприятиями — Raytheon и Lockheed Martin — на модернизацию и замену переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Согласно сообщению Пентагона, общая сумма контрактов составит более $730 млн.

Договор с Raytheon на $418 млн заключен до 12 марта 2028 года. Соглашение с Lockheed Martin на сумму $311 млн предполагает завершение модернизации к июню того же года. ПЗРК Stinger входили в пакеты военной помощи США Украине.

21 июня стало известно, что США заключили контракт с Raytheon на производство усовершенствованной версии ракет AMRAAM на сумму более $1,1 млрд. По условиям контракта, часть произведенных ракет США поставят на Украину.

Кроме того, Raytheon произведет 155-мм снаряды по заказу Пентагона на сумму $276,5 млн. Согласно контракту, военное ведомство США должно закупить снаряды к 29 апреля 2024 года.

Лусине Баласян