Арестованного в Ереване экс-посла Армении в РФ освободили под залог

Бывший посол Армении в РФ Армен Смбатян, обвиняемый в мошенничестве, освобожден из-под ареста в Ереване под залог в $260 тыс. Об этом сообщила советник генпрокурора страны Лусине Мартиросян, ее слова передает Armtimes.

Как сообщила госпожа Мартиросян, Армену Смбатяну выдали подписку о невыезде. Залог в $260 тыс. также был внесен за его сына, главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна, которому предъявлены аналогичные обвинения.

По версии прокуратуры, отец и сын Смбатяны подозреваются в злоупотреблениях при сделке с земельными участками в Ереване, что привело к ущербу государству на $2,5 млн. Они были арестованы в июле.

Армен Смбатян с 1995 по 2002 год был ректором Ереванской государственной консерватории. С 1996 по 1998 год был министром культуры, спорта и по делам молодежи Армении, послом Армении в РФ — с 2002 по 2010 год. В 2010–2013 годах возглавлял Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств--участников СНГ. С 2018 по 2021 год был послом республики в Израиле.

Лусине Баласян