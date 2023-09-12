Спрос на китайские грузовики в Татарстане вырос в семь раз

Спрос на новый грузовой транспорт китайского производства в Татарстане в первом полугодии 2023 года вырос в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ресурс «Авито спецтехника». В целом по РФ наблюдался 9-кратный рост спроса к таким машинам.

Спрос на китайскую спецтехнику «с наработкой» за этот же период в Татарстане увеличился на 199% против 78,1% — в целом по РФ.

Средняя цена новой китайской спецтехники составила 9,275 млн руб., а техники с наработкой – 5,934 млн руб.

Самым популярным брендом среди новых китайских грузовиков в регионе стал Shacman (Shaanxi) X3000, на который пришлось 29,4% от общего спроса на новые китайские грузовики. Средняя стоимость машины составила 9,3 млн руб. Вторую строчку занимает Howo HW76. На третьей строчке – Howo T5G 6х4.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"