В Татарстане коллекторов наказали за требование оплатить уже погашенный кредит

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану вступилось за местного жителя, с которого коллекторская компания требовала выплатить долг по уже погашенному банковскому кредиту. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП.

Мужчина пожаловался приставам на звонки коллекторов. В управлении ведомства решили, что коллекторская компания ввела гражданина «в заблуждение относительно правовой природы и размера не исполненного обязательства, причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства», что является нарушением ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В связи с этим коллекторская организация была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 100 тыс. руб.

С начала текущего года в ГУФССП России по Татарстану поступило почти 800 обращений с жалобами на коллекторские организации, отмечает пресс-служба.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"