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Коммерсантъ FM
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ЕСПЧ: власти РФ не защитили своих ЛГБТ-граждан от гомофобных нападений

12 сентября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал постановление по объединенной жалобе представителей российского ЛГБТ-сообщества. Судьи пришли к выводу, что российская полиция не защитила россиян от «гомофобных актов насилия».

Так, петербуржец Борис Романов столкнулся с дискриминацией 17 мая 2012 года на «Радужном флешмобе» — ЕСПЧ подчеркивает, что акция была согласована с местными властями. Полиция поддерживала общественный порядок, но «не вмешивались, когда контрдемонстранты начали оскорблять участников мероприятия». Жители Воронежа Павел Лебедев и Андрей Насонов пострадали 20 января 2013 года на согласованном с властями пикете против закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды». Накануне ультраправая организация «Отдельный дивизион» призвала сорвать мероприятие. В пикете участвовали шесть человек — и их на глазах у полиции избили ультраправые. Сергей Старов, Анна Питенова, Кирилл Федоров (внесен в реестр иноагентов), Евгений Прокопенко и Светлана Левина пострадали 12 октября 2013 года на акции в честь Международного дня каминг-аута в Санкт-Петербурге: «Заявители прибыли на место демонстрации заранее и увидели группу контрдемонстрантов. Последние выкрикивали гомофобные лозунги, толкали заявителей и мешали им проследовать к месту проведения. Полиция не вмешивалась»,— говорится в постановлении. Также ЕСПЧ упомянул инцидент с Дмитрием Чечеткиным, который 3 ноября 2013 года посетил еженедельное мероприятие в поддержку ЛГБТ-людей в центре профилактики ВИЧ в Петербурге: «Двое молодых людей в капюшонах, вооруженных бейсбольной битой и пневматическим пистолетом, вошли в центр. Как только заявитель повернул голову в их сторону, один из злоумышленников выстрелил ему в левый глаз». Еще двое заявителей, Севери Громадская и Антон Мартин, были избиты 14 октября 2017 года в одном из баров Петербурга: «Неизвестный мужчина заметил радужный браслет на руке их друга и подошел к ним. Он оскорбил их, ссылаясь на их предполагаемую гомосексуальность, и избил, нанеся несколько гематом». В обоих случаях полиция не приложила достаточно усилий, чтобы найти виновных, говорится в постановлении.

Проанализировав жалобы заявителей, Страсбург заключил, что в РФ имеют место нарушения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, речь идет о запрете дискриминации, о запрете бесчеловечного или унижающее достоинство обращения, а также права граждан на свободу собраний и объединений. ЕСПЧ обязал власти России выплатить заявителям компенсации в размере от €9750 до €23 тыс., а также оплатить их судебные издержки. «Суд обратил внимание на то, что государство обязано защищать лиц, находящихся на его территории, от всех форм жестокого обращения, в том числе со стороны частных лиц,— написала правозащитница Ольга Гнездилова, представляющая пострадавших в ЕСПЧ.— Суд указал, что власти должны были предвидеть все риски, связанные с массовыми мероприятиями ЛГБТ-сообщества, учитывая враждебное отношение к ним части российского общества, и были обязаны продвигать однозначную толерантную и примирительную позицию и предупреждать готовящих нападение о санкциях».

Напомним, 15 марта 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, а также об отказе от исполнения решений ЕСПЧ.

Эмилия Габдуллина

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