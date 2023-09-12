Власти сообщили об отсутствии жертв среди местных жителей на месте падения Су-24

Представитель администрации Калачевского района Волгоградской области, на территории которого потерпел крушение бомбардировщик Су-24, заявил ТАСС, что жертв и разрушений на земле нет.

Сегодня, 12 сентября, вечером издание v1.ru со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщило, что бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 5 км от хутора Лошки Калачевского района. Неизвестно, успели ли пилоты катапультироваться. Собеседник издания заявил, что с пилотами, скорее всего, «все плохо», их ищут, идет поисковая операция.

Позже в Минобороны подтвердили факт крушения самолета. Бомбардировщик, отметили в ведомстве, выполнял полет без боекомплекта. По данным v1.ru, самолет пропал с радаров вскоре после вылета. Затем на земле были обнаружены три очага возгорания. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.